Busta con due proiettili recapitata a Renzi al Senato (Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, una Busta contenente due bossoli è stata recapitata al leader di Italia viva, Matteo Renzi al Senato. L’ex premier ha poi ricevuto una telefonata dalla... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, unacontenente due bossoli è stataal leader di Italia viva, Matteoal. L’ex premier ha poi ricevuto una telefonata dalla...

repubblica : Busta con bossoli inviata a Renzi in Senato: Solidarietà dalla presidente Casellati che ha chiamato il leader di Iv… - TeresaBellanova : Una busta con due bossoli recapitata a @MatteoRenzi. Una minaccia spaventosa che mi auguro sia condannata con ferme… - SkyTG24 : Busta con due bossoli recapitata in Senato a Matteo Renzi - HSkelsen : RT @AnnaLeonardi1: ++ Busta con bossoli inviata a Renzi al Senato ++ Conosco @matteorenzi benissimo. E so per certo che non lo fermerete m… - Rossana44792035 : RT @TeresaBellanova: Una busta con due bossoli recapitata a @MatteoRenzi. Una minaccia spaventosa che mi auguro sia condannata con fermezza… -