Biden: "Avremo vaccini per tutta l'America entro Maggio" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Presidente Usa, Joe Biden sceglie Twitter per un annuncio campale sulla lotta al Coronavirus: "America immunizzata entro Maggio" "entro Maggio Avremo vaccini disponibili per tutta l'America": sceglie Twitter il Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden per un annuncio campale sulla lotta al Coronavirus. Con l'approvazione dell'antidoto Johnson&Johnson, avvenuta la settimana scorsa, e l'accordo stipulato dalla stessa con la rivale Merk per la produzione su larga scala, tra un paio di mesi il Nuovo Continente avrà a disposizione 340 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus, che basteranno a vaccinare l'intera popolazione. Una vittoria netta per Biden che non solo ...

repubblica : Usa, Biden corre contro Il Covid: 'Avremo vaccini per tutti gli americani entro la fine di maggio": Il presidente d… - Gazzettino : Vaccino, Biden: «Entro maggio avremo dosi per tutti gli americani»