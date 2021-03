Beautiful anticipazioni | Thomas e Liam si scontrano ma Hope non capisce

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Steffy ha capito il gioco chesta facendo e anchesembra essersi reso conto di quello che il Forrester vuole fare. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con leche ci rivelano quello che accadrà nella puntata diin onda domani, 4 marzo 2021. Come avrete visto,ha voluto essere molto chiaro con: il fatto che lei lavori al fianco diper la nuova collezione non è affatto una cosa saggia. Ed è per questo che è arrivato il momento di mettere dei paletti, a prescindere dal rapporto che c’è con il piccolo Douglas. Masembra essere in grado, a suo dire, di gestire questa situazione. Non si è resa conto invece, che proprio come pensanoe Steffy, la mossa di...