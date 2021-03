Arcuri, una favola lo spostamento a destra di Draghi. Citofonare a “Repubblica” per conferma (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nessun spostamento a destra, ma solo la necessità di tenere dritta al centro la barra del governo. È puntuale e convincente lettura politica che su Repubblica Stefano Folli dà della staffetta Arcuri-Figliuolo alla guida del Commissariato per l’emergenza Covid. Non si dev’essere necessariamente raffinati analisti per capire che la decisione di Mario Draghi di affidarsi al generale super-esperto di logistica non aveva nulla di politico, men che meno di ideologico. Vero è che l’avvicendamento lo avevano chiesto Lega e Forza Italia, ma lo è altrettanto che a pressare per il siluramento di Arcuri era anche Italia Viva. E poi parliamo della sostituzione di un funzionario pubblico con un militare. Stefano Folli: «Se andasse via Speranza, allora sì» In tutto identica a quella di qualche giorno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nessun, ma solo la necessità di tenere dritta al centro la barra del governo. È puntuale e convincente lettura politica che suStefano Folli dà della staffetta-Figliuolo alla guida del Commissariato per l’emergenza Covid. Non si dev’essere necessariamente raffinati analisti per capire che la decisione di Mariodi affidarsi al generale super-esperto di logistica non aveva nulla di politico, men che meno di ideologico. Vero è che l’avvicendamento lo avevano chiesto Lega e Forza Italia, ma lo è altrettanto che a pressare per il siluramento diera anche Italia Viva. E poi parliamo della sostituzione di un funzionario pubblico con un militare. Stefano Folli: «Se andasse via Speranza, allora sì» In tutto identica a quella di qualche giorno ...

