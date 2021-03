Anche la Bocconi di Milano tra i 24 atenei che ospiteranno studenti rifugiati per il progetto di Unhcr (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sempre più ampio il numero di università che hanno aperto le loro porte agli studenti stranieri in Italia tramite il progetto University Corridors for Refugees promossa dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr). Un’iniziativa che permetterà a 43 ragazzi provenienti dall’Etiopia di proseguire il loro percorso accademico nel nostro paese, sarà possibile accedervi attraverso un bando che premia gli studenti sulla base del merito e della motivazione. I termini per partecipare a questa iniziativa scadranno il 31 marzo, fino a quel momento chi tra i rifugiati etiopi avrà voglia di completare il proprio percorso universitario potrà candidarsi. L’iniziativa, che quest’anno compie tre anni, trova una nuova struttura ospitante: l’Università Bocconi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sempre più ampio il numero di università che hanno aperto le loro porte aglistranieri in Italia tramite ilUniversity Corridors for Refugees promossa dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i). Un’iniziativa che permetterà a 43 ragazzi provenienti dall’Etiopia di proseguire il loro percorso accademico nel nostro paese, sarà possibile accedervi attraverso un bando che premia glisulla base del merito e della motivazione. I termini per partecipare a questa iniziativa scadranno il 31 marzo, fino a quel momento chi tra ietiopi avrà voglia di completare il proprio percorso universitario potrà candidarsi. L’iniziativa, che quest’anno compie tre anni, trova una nuova struttura ospitante: l’Universitàdi ...

