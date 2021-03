“Ad Amadeus ho dovuto dire di no”. Sanremo 2021, ora è chiaro perché ha disertato il Festival: “È dura…” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra qualche giorno la vedremo opinionista all’Isola dei famosi. Insieme a Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi sarà la spalla di Ilary Blasi, la conduttrice del reality di Canale 5 in partenza il prossimo 15 marzo. Per la cantante non si tratta di un ruolo inedito dal momento che già ne aveva vestito i panni al Grande Fratello 16, a ‘Music Farm’ e ‘La fattoria’. Per l’ereditiera bolognese, invece, si tratta di un debutto, anche se non è nuova ai reality visto che è stata concorrente di programmi come ‘Geordie Shore’, ‘Riccanza’ e ‘Gran Hermano Vip’. “Stai tranquilla Ilary, noi ci amiamo. Twerkeremo insieme” fanno sapere le due emiliane. “Sono carica come una balestra”, rincara l’esplosiva bolognese felicemente sposata con il dj e produttore Afrojack (all’anagrafe Nick van de Wall). Ma Iva Zanicchi è anche – e soprattutto – una grande cantante. Ha vinto Sanremo per tre ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra qualche giorno la vedremo opinionista all’Isola dei famosi. Insieme a Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi sarà la spalla di Ilary Blasi, la conduttrice del reality di Canale 5 in partenza il prossimo 15 marzo. Per la cantante non si tratta di un ruolo inedito dal momento che già ne aveva vestito i panni al Grande Fratello 16, a ‘Music Farm’ e ‘La fattoria’. Per l’ereditiera bolognese, invece, si tratta di un debutto, anche se non è nuova ai reality visto che è stata concorrente di programmi come ‘Geordie Shore’, ‘Riccanza’ e ‘Gran Hermano Vip’. “Stai tranquilla Ilary, noi ci amiamo. Twerkeremo insieme” fanno sapere le due emiliane. “Sono carica come una balestra”, rincara l’esplosiva bolognese felicemente sposata con il dj e produttore Afrojack (all’anagrafe Nick van de Wall). Ma Iva Zanicchi è anche – e soprattutto – una grande cantante. Ha vintoper tre ...

