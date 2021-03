60mila riders da regolarizzare: dopo le proteste Just Eat ne assume 3mila (Di mercoledì 3 marzo 2021) dopo una lunga battaglia con i colossi del food delivery, i riders di Just Eat sono riusciti ad ottenere, seppur ancora parzialmente, un inquadramento contrattuale come dipendenti, ma per i sindacati non si raggiunge ancora il salario minimo Grandi, importanti novità quelle che arrivano dal settore del food delivery. I riders del colosso Just Eat, dopo una lunga battaglia, sono riusciti ad ottenere un effettivo inquadramento contrattuale, passando dal lavoro a ‘cottimo’ a quello come dipendenti veri e propri dei colossi del food delivery. Il processo di miglioramento della sostenibilità di questo settore inizia con un’assunzione di 3mila riders da parte di Just Eat. Intervistati da ‘La Repubblica’, i fattorini hanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021)una lunga battaglia con i colossi del food delivery, idiEat sono riusciti ad ottenere, seppur ancora parzialmente, un inquadramento contrattuale come dipendenti, ma per i sindacati non si raggiunge ancora il salario minimo Grandi, importanti novità quelle che arrivano dal settore del food delivery. Idel colossoEat,una lunga battaglia, sono riusciti ad ottenere un effettivo inquadramento contrattuale, passando dal lavoro a ‘cottimo’ a quello come dipendenti veri e propri dei colossi del food delivery. Il processo di miglioramento della sostenibilità di questo settore inizia con un’assunzione dida parte diEat. Intervistati da ‘La Repubblica’, i fattorini hanno ...

VivMilano : RT @nunziapenelope: E insomma, viene fuori che il provvedimento della procura di Milano, che ordina l’assunzione dei 60mila #riders, si bas… - 507172dd3828437 : RT @nunziapenelope: E insomma, viene fuori che il provvedimento della procura di Milano, che ordina l’assunzione dei 60mila #riders, si bas… - dammidamangiare : RT @OGiannino: Molti hanno scritto di 60mila riders da assumere come lavoratori subordinati. Il comunicato della Procura di Mi non dice cos… - DondiniLeonardo : RT @OGiannino: Molti hanno scritto di 60mila riders da assumere come lavoratori subordinati. Il comunicato della Procura di Mi non dice cos… - augusto_grandi : 60mila riders da assumere per eliminare il caporalato -