Verona | Gresele dimesso dall' ospedale | via al cammino di riabilitazione

... il 18enne della Primavera che circa un mese fa era rimasto folgorato dai cavi dell'alta tensione del treno: 'HellasFC è lieto di comunicare che Andrea, dopo gli incoraggianti ...... nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, dalla caduta da un vagone in sosta alla stazione di Porta Vescovo a. L'incidente ?, per ragioni in corso di accertamento, era salito sul tetto ...Il diciottenne era salito sul vagone di un treno in sosta dopo una cena con i compagni di squadra della primavera. È stato ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico ...Il giovane terzino destro dell'Hellas è tornato a casa, dove proseguirà la convalescenza insieme alla sua famiglia.