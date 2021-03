Verissimo, la storia agghiacciante: Silvia Toffanin non ha trattenuto le lacrime (Di martedì 2 marzo 2021) La presenza a Verissimo di Cherif Karamoko , giocatore del Padova ha avuto un eco mediatico non indifferente, soprattutto in reference alla narrazione della sua storia personale. Un racconto quello del calciatore davvero molto coinvolgente che ha commosso fino alle lacrime anche Silvia Toffanin inerme davanti ad una sofferenza incredibile che è comune, oggi, molte persone e che spesso si tende a sottovalutare. Silvia Toffanin solonotizie24Cherif Karamoko comunica con il suo racconto di vita drammatico Cherif ha presentato nel salotto di Silvia Toffanin il suo libro Salvati tu che hai un sogno , un testo autobiografico dove rivela tutta la sofferenza vissuta nel suo viaggio drammatico verso la libertà. Cherif non ha solo ricordato con ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 marzo 2021) La presenza adi Cherif Karamoko , giocatore del Padova ha avuto un eco mediatico non indifferente, soprattutto in reference alla narrazione della suapersonale. Un racconto quello del calciatore davvero molto coinvolgente che ha commosso fino alleancheinerme davanti ad una sofferenza incredibile che è comune, oggi, molte persone e che spesso si tende a sottovalutare.solonotizie24Cherif Karamoko comunica con il suo racconto di vita drammatico Cherif ha presentato nel salotto diil suo libro Salvati tu che hai un sogno , un testo autobiografico dove rivela tutta la sofferenza vissuta nel suo viaggio drammatico verso la libertà. Cherif non ha solo ricordato con ...

