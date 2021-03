Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 13:10 (Di martedì 2 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il cancelliere austriaco curta non c’è un cambio di rotta per quanto riguarda i vaccini Austria Danimarca e gli altri per smuovere in futuro non faranno più affidamento su L’Unione Europea è insieme a Israele nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori copie lavorare insieme alla ricerca di opzione di trattamento afferma Kurt secondo Qual è il fabbisogno della sua essere stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino intanto la Commissione Europea firmato moderno un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vaccino e Londra è pronta coordinarsi con l’Unione Europea il tasso di positività tocca il 7% della curva dell’epidemia è in risalita parte la sperimentazione per la somministrazione di vaccini ai civili nei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il cancelliere austriaco curta non c’è un cambio di rotta per quanto riguarda i vaccini Austria Danimarca e gli altri per smuovere in futuro non faranno più affidamento su L’Unione Europea è insieme a Israele nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori copie lavorare insieme alla ricerca di opzione di trattamento afferma Kurt secondo Qual è il fabbisogno della sua essere stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino intanto la Commissione Europea firmato moderno un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vaccino e Londra è pronta coordinarsi con l’Unione Europea il tasso di positività tocca il 7% della curva dell’epidemia è in risalita parte la sperimentazione per la somministrazione di vaccini ai civili nei ...

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Il cancelliere austriaco Kurz: per i vaccini non faremo più affidamento sull’Ue… - Corriere : Vaccini, Austria e Danimarca non faranno più affidamento sulla Ue: chiederanno aiuto a Israele - fanpage : L’Oms: “Irrealistico pensare che la pandemia di Covid finisca entro il 2021” - enricofrasca3 : RT @PrimeVideoIT: ULTIME NOTIZIE: Il Re di Zamunda sta tornando con tutto il suo entourage al seguito. Metti LIKE ?? per ricevere un prome… - Cristin97215062 : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Il cancelliere austriaco Kurz: per i vaccini non faremo più affidamento sull’Ue -