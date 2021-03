The Wolf of Wall Street: Margot Robbie spiegò perché doveva essere nuda in una scena (Di martedì 2 marzo 2021) Margot Robbie, per la prima volta nella sua carriera, insistette per apparire nuda in una delle scene più intense di The Wolf of Wall Street. Durante le riprese del film Martin Scorsese ha chiesto a Margot Robbie di apparire in accappatoio durante 'la scena della seduzione', in cui recita assieme a Leonardo DiCaprio, presente in The Wolf of Wall Street; ma la Robbie si è rifiutata e, per la prima volta nella sua carriera, ha insistito per girare la scena completamente nuda. A proposito di questa sequenza la Robbie ha dichiarato: "Per quanto riguarda il mio personaggio, Naomi, non c'è da dire molto: il suo corpo è la sua ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021), per la prima volta nella sua carriera, insistette per apparirein una delle scene più intense di Theof. Durante le riprese del film Martin Scorsese ha chiesto adi apparire in accappatoio durante 'ladella seduzione', in cui recita assieme a Leonardo DiCaprio, presente in Theof; ma lasi è rifiutata e, per la prima volta nella sua carriera, ha insistito per girare lacompletamente. A proposito di questa sequenza laha dichiarato: "Per quanto riguarda il mio personaggio, Naomi, non c'è da dire molto: il suo corpo è la sua ...

gicadamuro : The wolf of Wall Street il lancio del nano vale la serata - _fuoridiluvia_ : Ho già cambiato canale su the wolf of wall street - avadesordre : #AdessoInTv Raimovie lo Scorsese più pop e patinato (e divertito) di #TheWolfOfWallStreet - weakvisions : Stasera c'è The Wolf of Wall Street daje altro che sanmerda - MironBasco : Sappiate che #StaserainTV #Loro vi vogliono tutti sintonizzati su #Sanremo ?? Fatevi un favore su #RaiMovie c'è 'Th… -

Ultime Notizie dalla rete : The Wolf Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 2 Marzo 2021 Film Stasera in TV di Oggi Martedì 2 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il tuo ex non muore mai, The Wolf of Wall Street, La vita è una cosa meravigliosa, Il Mistero del Ragnarok, The Lady in the Van, Tre uomini e una pecora, La sottile linea rossa, Dal tramonto all'alba, L'amore ritrovato, Green ...

Non solo Sanremo stasera in TV: cosa vedere se non si segue il festival ... che propongono due capolavori della storia del cinema: ci sono il kolossal bellico La sottile linea rossa su Rai4 (che peraltro dura quanto Sanremo) e The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese su ...

''The Wolf of Wall Street'' su Rai Movie (canale 24) RAI - Radiotelevisione Italiana Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 2 Marzo 2021 Il tuo ex non muore mai, The Wolf of Wall Street, La vita è una cosa meravigliosa, Il Mistero del Ragnarok, The Lady in the Van, Tre uomini e una pecora. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Sanr ...

The Wolf of Wall Street: cosa fa oggi il vero Jordan Belfort e le differenze con la realtà The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese ed uscito nel 2013, racconta la storia di Jordan Belfort, che negli anni Novanta si inventò il modo di fare un sacco di soldi grazie alla vendita d ...

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 2 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il tuo ex non muore mai,of Wall Street, La vita è una cosa meravigliosa, Il Mistero del Ragnarok,Lady inVan, Tre uomini e una pecora, La sottile linea rossa, Dal tramonto all'alba, L'amore ritrovato, Green ...... che propongono due capolavori della storia del cinema: ci sono il kolossal bellico La sottile linea rossa su Rai4 (che peraltro dura quanto Sanremo) eof Wall Street di Martin Scorsese su ...Il tuo ex non muore mai, The Wolf of Wall Street, La vita è una cosa meravigliosa, Il Mistero del Ragnarok, The Lady in the Van, Tre uomini e una pecora. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Sanr ...The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese ed uscito nel 2013, racconta la storia di Jordan Belfort, che negli anni Novanta si inventò il modo di fare un sacco di soldi grazie alla vendita d ...