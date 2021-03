Svelata la nuova F1 Mercedes W12. Hamilton: 'Siamo qui per vincere ancora'. Wolff: 'C'è la stessa fame' (Di martedì 2 marzo 2021) Presentata ufficialmente la Mercedes W12, la monoposto per il Mondiale F1 2021 del team campione del mondo. Qui sotto è possibile rivedere in streaming lo show di presentazione della macchina con cui ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 marzo 2021) Presentata ufficialmente laW12, la monoposto per il Mondiale F1 2021 del team campione del mondo. Qui sotto è possibile rivedere in streaming lo show di presentazione della macchina con cui ...

tortellinoF1 : RT @mult1formula: SVELATA LA W12 , la nuova monoposto per il mondiale 2021 di F1! ???? @MercedesAMGF1 - bimbadisebemick : RT @mult1formula: SVELATA LA W12 , la nuova monoposto per il mondiale 2021 di F1! ???? @MercedesAMGF1 - sportface2016 : #F1, presentata la #MercedesW12: la nuova monoposto della scuderia di Brackley, grande favorita per il titolo irida… - ggetawaycaar : RT @mult1formula: SVELATA LA W12 , la nuova monoposto per il mondiale 2021 di F1! ???? @MercedesAMGF1 - YleSalerno : RT @mult1formula: SVELATA LA W12 , la nuova monoposto per il mondiale 2021 di F1! ???? @MercedesAMGF1 -