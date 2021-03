Stravolgimento meteo | nel weekend torna l’inverno con freddo e neve

(Di martedì 2 marzo 2021) La Primaverarologica è ufficialmente iniziata lunedì 1° marzo, come da convenzione che prevede la partenza della nuova stagione il primo giorno del mese, sulla base del calendariorologico. L’anticiclone ed il tepore stanno accompagnando questo avvio di marzo. Il clima primaverile, soprattutto marzolino, dovrebbe essere ben altro e presto ne avremo prova. Le correnti fredde di natura artica torneranno infatti a recitare un ruolo da protagoniste in Europa, mentre l’anticiclone si sgonfierà, stavolta in modo irreparabile. Evoluzione verso, con aria artica che farà rotta fin su parte dell’ItaliaA partire da giovedì assisteremo ad un progressivo cedimento barico sia in Europa che sull’Italia, con l’anticiclone che emigrerà verso il Regno Unito, l’Atlantico Settentrionale e fin verso l’Islanda. L’aria fredda, lungo il ...

Quest'anno arriviamo da un anticipo di Primavera che ha sancito la fine dell'Inverno meteorologico, attenzione però perché lo stravolgimento è dietro l'angolo. Non sarà repentino, almeno ...Per un cambiamento imponente, probabilmente un vero e proprio stravolgimento del quadro meteo climatico, occorrerà attendere la seconda settimana di marzo. Secondo i principali modelli matematici l'...Ecco il marzo pazzerello A molti la definizione di mese "pazzerello" non piace o potrebbe non piacere. Giustamente, perché non sempre marzo rispecchia tali peculiarità. Dipende dagli anni, ma se viene ...