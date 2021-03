Serie B, Balata ricevuto da comandante GdF per progetti sulla crescita dei giovani (Di martedì 2 marzo 2021) Il Presidente della Lega B, avv. Mauro Balata, dopo della riconferma nella carica, nell’ambito di una Serie di incontri istituzionali, è stato ricevuto dal comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, presso la caserma “Piave”, sede del Comando Generale del Corpo. Nel corso della visita, il Presidente Balata ha illustrato al Gen. Zafarana le questioni di maggiore attualità e delicatezza per il settore calcistico, ancor di più alla luce della grave situazione determinata dalla pandemia in corso, soffermandosi sulla centralità dello sport e sulle dinamiche di crescita del campionato di B, in grado di suscitare l’interesse di un bacino di pubblico (per adesso principalmente televisivo) sempre più esteso e di generare un positivo impatto ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 marzo 2021) Il Presidente della Lega B, avv. Mauro, dopo della riconferma nella carica, nell’ambito di unadi incontri istituzionali, è statodalGenerale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, presso la caserma “Piave”, sede del Comando Generale del Corpo. Nel corso della visita, il Presidenteha illustrato al Gen. Zafarana le questioni di maggiore attualità e delicatezza per il settore calcistico, ancor di più alla luce della grave situazione determinata dalla pandemia in corso, soffermandosicentralità dello sport e sulle dinamiche didel campionato di B, in grado di suscitare l’interesse di un bacino di pubblico (per adesso principalmente televisivo) sempre più esteso e di generare un positivo impatto ...

