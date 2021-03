Sanremo: Matilda De Angelis, 'palco per messaggi importanti ma stasera faccio l'artista' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Cerco sempre di battermi per un certo tipo di emancipazione. Io mi sono esposta, per una cosa di cui ho ritenuto importante parlare. Ma il placo di Sanremo è un palco di musica e di arte, verranno stasera lanciati tantissimi messaggi importanti e ho pensato semplicemente di godermela, e mi va bene così". Matilda De Angelis risponde così a chi le chiede se stasera utilizzerà il palco di Sanremo per lanciare messaggi importanti sul valore della donna e sull'importanza di non farsi condizionare dagli stereotipi. L'attrice aveva fatto parlare di sé sul tema a dicembre, quando su Instagram aveva pubblicato una foto del suo viso devastato dall'acne, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Cerco sempre di battermi per un certo tipo di emancipazione. Io mi sono esposta, per una cosa di cui ho ritenuto importante parlare. Ma il placo diè undi musica e di arte, verrannolanciati tantissimie ho pensato semplicemente di godermela, e mi va bene così".Derisponde così a chi le chiede seutilizzerà ildiper lanciaresul valore della donna e sull'importanza di non farsi condizionare dagli stereotipi. L'attrice aveva fatto parlare di sé sul tema a dicembre, quando su Instagram aveva pubblicato una foto del suo viso devastato dall'acne, per ...

TV7Benevento : Sanremo: Matilda De Angelis, 'palco per messaggi importanti ma stasera faccio l'artista'... - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Tutto su Matilda De Angelis, una talentuosa mina vagante a Sanremo - winterfxlcon : stasera sanremo con matilda de angelis e maneskin una grande vittoria per me e la mia bisessualità - reese_86 : Chiedere a Matilda De Angelis se senta Nicole Kidman è come chiedere a Conte se senta ancora la Merkel, cioè è una… - margotsbullock : RT @tvblogit: 'Alle attrici chiedono sempre di essere patinate e belle, ma è una narrazione che a noi donne ci ha rotto le scatole. Il palc… -