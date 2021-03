Sanremo: Ibrahimovic su polemiche con James, 'lo sport unisce, la politica divide' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Gli atleti uniscono il mondo, la politica divide il mondo". Così Zlatan Ibrahimovic risponde sulle polemiche che lo avevano visto protagonista nei confronti del campione Lebron James, con il quale l'attaccante del Milan aveva polemizzato per il suo impegno e attivismo in politica. "Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare politici", aggiunge Ibra. Sottolineando meglio il concetto: "Nessuno puntava a razzismo", spiega. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Gli atleti uniscono il mondo, lail mondo". Così Zlatanrisponde sulleche lo avevano visto protagonista nei confronti del campione Lebron, con il quale l'attaccante del Milan aveva polemizzato per il suo impegno e attivismo in. "Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare politici", aggiunge Ibra. Sottolineando meglio il concetto: "Nessuno puntava a razzismo", spiega.

