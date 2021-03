Reporters sans frontières denuncia il principe saudita Bin Salman per “crimini contro l’umanità”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021)hato perilereditario dell’ArabiaMohammed bin, l’uomo a cui, un mese fa, il senatore Matteo Renzi è andato a baciare la pantofola a Riyad, trattandolo alla stregua di unrinascimentale, e prendendo per il disturbo 80.000 euro di gettoni come compenso per la sua presenza nel board voluto dallo stesso bin. L’Ong hato binin Germania, presso il procuratore generale della Corte federale di Karlsruhe, evidenziando quella che definiscono una responsabilità diretta nell’assassinio del giornalistaJamal ...