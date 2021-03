Radio Monte Carlo compie 55 anni e festeggia con una diretta no-stop (Di martedì 2 marzo 2021) Una Radio che va oltre il tempo, i cambiamenti, le mode, attualissima anche quando celebra un compleanno importante. Sabato 6 marzo 2021 Radio Monte Carlo compirà 55 anni e li festeggerà con 12 ore no-stop di diretta in compagnia dei suoi conduttori, quelli in onda oggi e quelli che ne hanno caratterizzato la storia, dagli anni in cui da oltre frontiera fu la prima a rompere il monopolio della RAI, all’avvento delle altre emittenti private fino al momento della conferma con la collocazione specifica e unica che si mantiene ancora oggi, quella della Radio che trasmette musica di gran classe. Torneranno in onda per l’occasione Luisella Berrino e Awanagana, due delle voci più importanti e rappresentative della storia della Radiofonia italiana. Con loro ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 marzo 2021) Unache va oltre il tempo, i cambiamenti, le mode, attualissima anche quando celebra un compleanno importante. Sabato 6 marzo 2021compirà 55 anni e li festeggerà con 12 ore no-diin compagnia dei suoi conduttori, quelli in onda oggi e quelli che ne hanno caratterizzato la storia, dagli anni in cui da oltre frontiera fu la prima a rompere il monopolio della RAI, all’avvento delle altre emittenti private fino al momento della conferma con la collocazione specifica e unica che si mantiene ancora oggi, quella dellache trasmette musica di gran classe. Torneranno in onda per l’occasione Luisella Berrino e Awanagana, due delle voci più importanti e rappresentative della storia dellafonia italiana. Con loro ...

RIOPY: il nuovo singolo in anteprima Ascolta Monte Carlo Nights e non perdere l'anteprima del nuovo singolo di RIOPY, intitolato 'Sky Opus Fire'. RIOPY è un compositore e pianista nato in Francia, ma residente a Londra, noto per le sue composizioni dall'eccezionale qualità esecutiva e dall'atmosfera sonora emozionante.

