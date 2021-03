Piccolo | Piazza Mancini | discarica in ex pista ghiaccio è inaccettabile

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “lanell’exdi pattinaggio sul. Cumuli di rifiuti invadono l’area che dopo la demolizione, attende da mesi la bonifica. Raggi in campagna elettorale non si cura della citta’ e Roma sprofonda nel degrado”. Cosi’ in un tweet la consigliera capitolina Pd Ilaria

tmsboldrini : RT @Luca_Gualtieri1: Piccolo è bello? I dipendenti di #imprese di grandi dimensioni guadagnano mediamente il 42% più rispetto a quelli dell… - piaso73 : RT @Luca_Gualtieri1: Piccolo è bello? I dipendenti di #imprese di grandi dimensioni guadagnano mediamente il 42% più rispetto a quelli dell… - capitan66330410 : RT @Luca_Gualtieri1: Piccolo è bello? I dipendenti di #imprese di grandi dimensioni guadagnano mediamente il 42% più rispetto a quelli dell… - Luca_Gualtieri1 : Piccolo è bello? I dipendenti di #imprese di grandi dimensioni guadagnano mediamente il 42% più rispetto a quelli d… - susanna_le : RT @Retake_Roma: 3? La Comunità si riprende i suoi luoghi. Eravamo ancora in piazza quando le persone hanno iniziato ad arrivare e a viver… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccolo Piazza

Il Piccolo

... compresiGae Aulenti e tutto il verde del parco BAM (Biblioteca degli Alberi di Milano) ... Per il The Studio " continua Baccuini " "siamo partiti con uncorner, poi abbiamo capito che ...... dedito in modo sistematico e professionale alla compravendita di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina, ceduta anche al dettaglio proprio nella "" delpaese della ...Siracusa 2 mar. askanews) – Avevano organizzato a Siracusa una piazza di spaccio con vedette e cancelli, vendevano droga vicino alle scuole, cocaina, crack, marijuana, hashish e metanfetamine, usando ...Piazza Affari debole. Saipem e Atlantia in rosso ... Petroliferi ancora incerti nonostante il recupero del greggio dai minimi da inizio settimana scorsa toccati nella notte.* Il future maggio sul ...