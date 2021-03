Non sparate su Andrea Pirlo: ora per la Juve inizia il marzo di fuoco, in campo solo 15 giocatori (Di martedì 2 marzo 2021) È logico e legittimo chieder conto ad Andrea Pirlo del perché la Juve non riesca a scendere dall'ottovolante di risultati: vette scintillanti come il 3-0 al Barça, scivoloni come lo 0-3 con la Fiorentina. Su quella che dovrebbe essere una Ferrari ma che, a seconda della strada, sbuffa come una 500 in salita, c'è Andrea al volante e a lui spettano i complimenti e bacchettate. Non è un optional, è compreso nel pacchetto-panchina. I numeri obbligano a vergare una pagella negativa dopo cinque mesi: 10 punti in meno dell'Inter, 11 in meno dell'ultima versione targata Sarri (virtualmente potrebbero essere 8, visto il recupero da disputare con il Napoli), la Signora è stata rimontata quest' anno da Verona, Lazio, Benevento e Atalanta. Eppure, dobbiamo sforzarci di non avere il grilletto facile e fare tutti e dieci i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) È logico e legittimo chieder conto addel perché lanon riesca a scendere dall'ottovolante di risultati: vette scintillanti come il 3-0 al Barça, scivoloni come lo 0-3 con la Fiorentina. Su quella che dovrebbe essere una Ferrari ma che, a seconda della strada, sbuffa come una 500 in salita, c'èal volante e a lui spettano i complimenti e bacchettate. Non è un optional, è compreso nel pacchetto-panchina. I numeri obbligano a vergare una pagella negativa dopo cinque mesi: 10 punti in meno dell'Inter, 11 in meno dell'ultima versione targata Sarri (virtualmente potrebbero essere 8, visto il recupero da disputare con il Napoli), la Signora è stata rimontata quest' anno da Verona, Lazio, Benevento e Atalanta. Eppure, dobbiamo sforzarci di non avere il grilletto facile e fare tutti e dieci i ...

