Modena e Bologna in zona rossa da giovedì, regole (Di martedì 2 marzo 2021) Bologna e Modena in zona rossa. Da giovedì 4 marzo, tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e quelli della provincia di Modena entrano nella fascia più alta di rischio Covid, con regole più stringenti e nuove chiusure per la scuola. Quelli della provincia di Reggio Emilia passano in zona arancione scuro. D'intesa con i sindaci e sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie, la Regione approverà domani una ordinanza, in vigore dal 4 a domenica 21 marzo, per fronteggiare la diffusione dei contagi, ripartita molto velocemente a causa di nuove varianti, anche fra giovani e giovanissimi, e proteggere la rete ospedaliera, dove sono in costante aumento i ricoveri sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive.

