“L’odissea di mia madre | morta a un mese dal ricovero | dai medici poco aiuto”

(Di martedì 2 marzo 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera arrivata alla nostra redazione sulla gestione di una paziente anziana ricoverata all’ospedale di Treviglio. “Scritta affinché – spiega la lettrice nella sua denuncia – non succeda ad altri quello che è successo a noi”. “Nostra, da oltre 11 anni, era un’ammalata oncologica, seguita dalla preposta struttura del suddetto ospedale. L’evolversi della malattia ha generato l’occlusione totale dell’esofago. In sintesi, la massa tumorale impediva l’accesso di cibo verso lo stomaco. D’accordo con l’oncologa e i chirurghi, era stato concordato con la paziente l’inserimento di una “endo-protesi” nell’esofago. Venerdì 29 gennaio è avvenuto il. Miaè entrata in Ospedale sulle sue gambe, lucida e presente, impaziente per il ritardo di presa in carico. Nel medesimo giorno è stata ...