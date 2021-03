Living in a Movie: Gabriele Muccino e i suoi ragazzi che si baciano ancora (Di martedì 2 marzo 2021) Eduardo Valdarnini ed Elisa Visari sono Marco e Giulia, i protagonisti di Living in a Movie, il cortometraggio che Gabriele Muccino ha girato con il nuovissimo smartphone Mi 11 5G di Xiaomi Sul suo Instagram scrive: “È stata una bella esplorazione! Enjoy!”. Gabriele Muccino (53 anni) descrive così Living in a Movie, il suo ultimo film. Il corto che ha girato con il nuovissimo Mi 11 5G di Xiaomi. Guardalo qui sotto. E divertiti anche tu. Te lo dice lui… Xiaomi lancia il suo nuovo smartphone con questo film lungo 8 minuti. Una di quelle storie che piacciono a lui, il regista di L’ultimo bacio… Marco (Eduardo Valdarnini) e Giulia (Elisa Visari) si incrociano in metropolitana. E ci raccontano, in soggettiva, di essere convinti di vivere dentro un ... Leggi su amica (Di martedì 2 marzo 2021) Eduardo Valdarnini ed Elisa Visari sono Marco e Giulia, i protagonisti diin a, il cortometraggio cheha girato con il nuovissimo smartphone Mi 11 5G di Xiaomi Sul suo Instagram scrive: “È stata una bella esplorazione! Enjoy!”.(53 anni) descrive cosìin a, il suo ultimo film. Il corto che ha girato con il nuovissimo Mi 11 5G di Xiaomi. Guardalo qui sotto. E divertiti anche tu. Te lo dice lui… Xiaomi lancia il suo nuovo smartphone con questo film lungo 8 minuti. Una di quelle storie che piacciono a lui, il regista di L’ultimo bacio… Marco (Eduardo Valdarnini) e Giulia (Elisa Visari) si incrociano in metropolitana. E ci raccontano, in soggettiva, di essere convinti di vivere dentro un ...

NicolaRuffo6 : RT @xiaomiItalia: Xiaomi presenta LIVING IN A MOVIE, il nuovo cortometraggio di Gabriele Muccino interamente girato con Mi 11 5G. #Mi11 #Mo… - lasitierasabina : RT @xiaomiItalia: Xiaomi presenta LIVING IN A MOVIE, il nuovo cortometraggio di Gabriele Muccino interamente girato con Mi 11 5G. #Mi11 #Mo… - ChiaraLove39 : #MovieMagic Mi 11 5G Living in a movie Sponsorizzato da Xiaomi Italia 1 · Di tendenza #NonRespiro 2.178 Tweet 2 · D… - Meteo1970 : RT @xiaomiItalia: Xiaomi presenta LIVING IN A MOVIE, il nuovo cortometraggio di Gabriele Muccino interamente girato con Mi 11 5G. #Mi11 #Mo… - hunthertornado : RT @xiaomiItalia: Xiaomi presenta LIVING IN A MOVIE, il nuovo cortometraggio di Gabriele Muccino interamente girato con Mi 11 5G. #Mi11 #Mo… -