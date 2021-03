Le crisi regionali sotto la lente dell’intelligence (Di martedì 2 marzo 2021) La prima parte della “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza” relativa all’anno da poco concluso affronta il tema vasto delle crisi regionali e delle proiezioni di influenza. Il lavoro (relativo al 2020) è curato dal Comparto Intelligence (Dis, Aise e Aisi), ed è lo strumento con cui il governo riferisce ogni anno al Parlamento su una serie di scenari attraverso una relazione non classificata. I servizi segreti italiani inquadrano quattro aree critiche: il Mediterraneo e la regione Subsahariana, il Medio Oriente allargato, la Russia e lo spazio ex sovietico e la Cina. Tutti ambiti in cui l’Italia si trova ad affrontare scenari sensibili – è ancora caldo quanto accaduto in Congo all’ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere Luca Iacovacci – e contemporaneamente a sfidare la competizione di attori (partner, alleati o rivali) ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) La prima parte della “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza” relativa all’anno da poco concluso affronta il tema vasto dellee delle proiezioni di influenza. Il lavoro (relativo al 2020) è curato dal Comparto Intelligence (Dis, Aise e Aisi), ed è lo strumento con cui il governo riferisce ogni anno al Parlamento su una serie di scenari attraverso una relazione non classificata. I servizi segreti italiani inquadrano quattro aree critiche: il Mediterraneo e la regione Subsahariana, il Medio Oriente allargato, la Russia e lo spazio ex sovietico e la Cina. Tutti ambiti in cui l’Italia si trova ad affrontare scenari sensibili – è ancora caldo quanto accaduto in Congo all’ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere Luca Iacovacci – e contemporaneamente a sfidare la competizione di attori (partner, alleati o rivali) ...

