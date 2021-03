La Juve si rilancia: tris allo Spezia con Morata, Chiesa e Ronaldo (Di martedì 2 marzo 2021) All’Allianz Stadium si gioca la prima gara del turno infrasettimanale valido per la 25a giornata di Serie A: la Juventus ospita lo Spezia.E’ dei liguri la prima chance con Marchizza che calcia a lato al 7?, per i bianconeri Chiesa va in gol ma è offside, un altro spunto dell’ex Viola arriva al quarto d’ora, ma il pallone esce. Frabotta, schierato all’ultimo da Pirlo per il ko di De Ligt, viene ammonito al 10?, era diffidato e salterà la prossima gara. La Juve cresce nel finale di primo tempo con un buon Kulusevski, poi Cristiano Ronaldo colpisce il palo al 42? con un bel destro dopo una serie di finte. Al 61? entrano Morata e Bernardeschi e al primo pallone toccato la sblocca proprio lo spagnolo, dopo un lungo consulto al Var l’arbitro Sacchi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) All’Allianz Stadium si gioca la prima gara del turno infrasettimanale valido per la 25a giornata di Serie A: lantus ospita lo.E’ dei liguri la prima chance con Marchizza che calcia a lato al 7?, per i bianconeriva in gol ma è offside, un altro spunto dell’ex Viola arriva al quarto d’ora, ma il pne esce. Frabotta, schierato all’ultimo da Pirlo per il ko di De Ligt, viene ammonito al 10?, era diffidato e salterà la prossima gara. Lacresce nel finale di primo tempo con un buon Kulusevski, poi Cristianocolpisce il palo al 42? con un bel destro dopo una serie di finte. Al 61? entranoe Bernardeschi e al primo pne toccato la sblocca proprio lo spagnolo, dopo un lungo consulto al Var l’arbitro Sacchi ...

