Irama, membro dello staff positivo al Covid: stasera non canta a Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Parte male l'avventura di Filippo Maria Fanti alla 71esima edizione della kermesse musicale: il cantante non sarà presente alla prima puntata dell'evento L'articolo proviene da Gossip e Tv.

