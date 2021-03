Infarto | gel iniettabile potrà riparare danni al cuore | lo studio

(Di martedì 2 marzo 2021) Un idrogel, che si basa su una famiglia di biomateriali sviluppati proprio per la medicina rigenerativa, potrebbe aiutare in futuro a prevenire eal dopo un . È questo il ...

Il Messaggero

Lo studio si è svolto in fase preclinica ed è stata dimostrata la sua efficacia nel rimodellare il tessuto del cuore a seguito di un. L' iniettato ha portato a una minore fibrosi (la ...... quali le patologie tempo-dipendente (, ictus e traumatologia ecc.) e le patologie ...la mascherina - mantenere la distanza interpersonale - lavarsi spesso le mani o in alternativa usare il...Un idrogel iniettabile, che si basa su una famiglia di biomateriali sviluppati proprio per la medicina rigenerativa, potrebbe aiutare in futuro a prevenire e riparare i danni al cuore dopo ...Trattamento mininvasivo per riparare il muscolo cardiaco. Basta una bomboletta spray per intervenire su un cuore che ha subito un infarto.