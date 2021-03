Il sole domina ancora | da venerdì non si esclude un peggioramento

(Di martedì 2 marzo 2021) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curaro da Massimo Mazzoleni per capire che tempo farà a Bergamo. ANALISI GENERALE Il centro di alta pressione presente sull’Europa centrale si allunga progressivamente anche sulla Penisola Italica. Esso manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza assolato almeno fino a Giovedì, con valori termici diurni sempre miti. Connon si, però, un temporaneo. Martedì 2 marzo 2021 Tempo Previsto: Dapprima sulla Lombardia Occidentale quasi sereno o poco nuvoloso con alcuni passaggi di nubi in altitudine, mentre su Lombardia Orientale sereno o quasi sereno e solo qualche isolata nube di tipo cirriforme. Sulla Bassa Padana banchi di nebbia fino all’alba dall’Alessandrino al Cremonese Ovest (specie lungo il corso del Po). Dal meriggio su tutta la Lombardia quasi sereno o ...

Dall'8 marzo aria polare sull'Italia Il grosso anticiclone che da più giorni domina l'Italia non molla la presa e dopo essere stato accarezzato da venti freschi nordorientali ... Al nord: sole prevalente. Al sud: prevalenza di sole. Mercoledì 3. Al nord: soleggiato. Al centro: in prevalenza sereno. Al ... il caldo non dura 1 Marzo 2021 Il grosso anticiclone che da più giorni domina l'Italia non molla ... L'anticiclone regala clima mite e bel tempo, con temperature minime in tenue rialzo sulla Valpadana ma dense formazioni di foschie nelle prime ore del mattino successivo sulle aree pianeggianti ...