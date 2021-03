"Il mio amore. Non vedo l'ora di...". Tommaso Zorzi lo ha detto davvero: confessione privatissima (e soprattutto fa il nome) (Di martedì 2 marzo 2021) Molto più di un'amicizia. Tommaso Zorzi non ha mai nascosto i sentimenti maturati per Francesco Oppini all'interno del Grande Fratello Vip. E, anche una volta fuori da vincitore, non ha cambiato idea. “Francesco è stato il mio amore. Lo è ancora, l'ho perso di vista, ma adesso lo riprendo - ha confessato al Tg5 dopo la finale -. Non vedo l'ora di portarmelo con me perché è una persona a cui sicuramente chiederò consigli quando ne avrò bisogno". Infatti anche concluso il programma di Alfonso Signorini, i due sono rimasti unitissimi. Nei video social che ritraggono la festa in albergo, Tommaso e Francesco sono sempre insieme. Il motivo per cui l'influencer ha deciso di varcare la soglia della porta rossa è però un altro. “Io sono entrato nella Casa con il sogno di fare Tv…Sogno che adesso è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Molto più di un'amicizia.non ha mai nascosto i sentimenti maturati per Francesco Oppini all'interno del Grande Fratello Vip. E, anche una volta fuori da vincitore, non ha cambiato idea. “Francesco è stato il mio. Lo è ancora, l'ho perso di vista, ma adesso lo riprendo - ha confessato al Tg5 dopo la finale -. Nonl'ora di portarmelo con me perché è una persona a cui sicuramente chiederò consigli quando ne avrò bisogno". Infatti anche concluso il programma di Alfonso Signorini, i due sono rimasti unitissimi. Nei video social che ritraggono la festa in albergo,e Francesco sono sempre insieme. Il motivo per cui l'influencer ha deciso di varcare la soglia della porta rossa è però un altro. “Io sono entrato nella Casa con il sogno di fare Tv…Sogno che adesso è ...

