Ibrahimovic: “Mi piacciono i club in cui ho giocato, ma al Milan mi sento a casa” (Di martedì 2 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha concesso un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo quello che l’Italia ha fatto per me, vorrei restituire il più possibile al vostro paese, non solo giocando a calcio. Lavorare in televisione? Non è tra i miei pensieri al momento. Farò di tutto affinché il Milan possa avere successo. Rispetto e mi piacciono tutti i club in cui ho giocato, ma ai rossoneri mi sento a casa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Zlatan, attaccante del, ha concesso un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo quello che l’Italia ha fatto per me, vorrei restituire il più possibile al vostro paese, non solo giocando a calcio. Lavorare in televisione? Non è tra i miei pensieri al momento. Farò di tutto affinché ilpossa avere successo. Rispetto e mitutti iin cui ho, ma ai rossoneri mi. L'articolo ilNapolista.

Alemilanista86 : RT @IlBuonFabio: #Ibrahimovic alla presentazione di #Sanremo: “mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato, ma nel #Milan mi sen… - __missmich : RT @IlBuonFabio: #Ibrahimovic alla presentazione di #Sanremo: “mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato, ma nel #Milan mi sen… - napolista : Ibrahimovic: 'Mi piacciono i club in cui ho giocato, ma al Milan mi sento a casa' L'attaccante del Milan a TV Sorri… - teo_acm : RT @IlBuonFabio: #Ibrahimovic alla presentazione di #Sanremo: “mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato, ma nel #Milan mi sen… - IlBuonFabio : #Ibrahimovic alla presentazione di #Sanremo: “mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato, ma nel #Milan mi sento a casa”. -