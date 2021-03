Ibrahimovic: “Berlusconi? Mi ha venduto senza chiedermi il permesso” (Di martedì 2 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic stamattina ha tenuto la conferenza stampa del primo giorno di Sanremo, parando anche di tanti temi di calcio. Una battuta molto particolare lo svedese l’ha riservata all’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, reo di averlo venduto nel 2012 senza chiedergli il permesso. Queste le parole dello svedese: “Il presidente Berlusconi secondo me mi dava l’ok per venire a Sanremo. Gli voglio bene anche se mi ha mandato a Parigi senza il mio permesso”. Foto: Twitter uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Zlatanstamattina ha tenuto la conferenza stampa del primo giorno di Sanremo, parando anche di tanti temi di calcio. Una battuta molto particolare lo svedese l’ha riservata all’ex presidente del Milan, Silvio, reo di averlonel 2012chiedergli il. Queste le parole dello svedese: “Il presidentesecondo me mi dava l’ok per venire a Sanremo. Gli voglio bene anche se mi ha mandato a Parigiil mio”. Foto: Twitter uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

