I nuovi aiuti: 40 settimane di cassa Covid, cambiano i criteri per i ristori (Di martedì 2 marzo 2021) L’obiettivo è stringere e arrivare al via libera in Consiglio dei ministri entro il fine settimana. È in questo modo che il Governo riuscirebbe ad affiancare il decreto con i nuovi aiuti, battezzato con il nome di Sostegno, al nuovo Dcpm, quello che contiene le misure anti Covid e che entrerà in vigore sabato. Ma la mole di lavoro è ingente. Sarà - per importo e per varietà di contenuti - un nuovo provvedimento per sorreggere un Paese che ha ancora a che fare con l’emergenza, rinvigorita dal timore per le varianti del virus. Per questo l’approvazione potrebbe slittare all’inizio della settimana prossima, non oltre. Il cantiere delle misure conta già diverse certezze. Un primo schema, che Huffpost ha ricostruito attraverso fonti di governo, dice che allo studio ci sono 40 nuove settimane di cassa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) L’obiettivo è stringere e arrivare al via libera in Consiglio dei ministri entro il fine settimana. È in questo modo che il Governo riuscirebbe ad affiancare il decreto con i, battezzato con il nome di Sostegno, al nuovo Dcpm, quello che contiene le misure antie che entrerà in vigore sabato. Ma la mole di lavoro è ingente. Sarà - per importo e per varietà di contenuti - un nuovo provvedimento per sorreggere un Paese che ha ancora a che fare con l’emergenza, rinvigorita dal timore per le varianti del virus. Per questo l’approvazione potrebbe slittare all’inizio della settimana prossima, non oltre. Il cantiere delle misure conta già diverse certezze. Un primo schema, che Huffpost ha ricostruito attraverso fonti di governo, dice che allo studio ci sono 40 nuovedi...

G_B0TTAZZI : RT @byoblu: Quando sarà pubblicato il decreto sostegno? Non si sa. Quanti soldi prevede? Non si sa. Chi potrà accedere a questi nuovi aiuti… - GRETA1SGARBO : RT @byoblu: Quando sarà pubblicato il decreto sostegno? Non si sa. Quanti soldi prevede? Non si sa. Chi potrà accedere a questi nuovi aiuti… - antokindness : RT @byoblu: Quando sarà pubblicato il decreto sostegno? Non si sa. Quanti soldi prevede? Non si sa. Chi potrà accedere a questi nuovi aiuti… - PaoloBMb70 : RT @byoblu: Quando sarà pubblicato il decreto sostegno? Non si sa. Quanti soldi prevede? Non si sa. Chi potrà accedere a questi nuovi aiuti… - Giulio29375125 : RT @byoblu: Quando sarà pubblicato il decreto sostegno? Non si sa. Quanti soldi prevede? Non si sa. Chi potrà accedere a questi nuovi aiuti… -