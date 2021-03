Giovanni Ciacci si sente male e sviene, Adriana Volpe corre in suo aiuto (Di martedì 2 marzo 2021) Giovanni Ciacci è un opinionista fisso nel programma di Adriana Volpe “Ogni mattina” che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Tv8. Tra Adriana Volpe e Giovanni Ciacci c’è molta affinità e , quando lui aveva deciso di partecipare all”Isola dei famosi e, dunque, di dover lasciare il programma della Volpe lei, se da un lato ne era stata molto contenta per l’amico, dall’altra era dispiaciuta per non avere più accanto a sé, per un po’ di tempo lo stylist per lei così importante. Ma poi Giovanni Ciacci ha saputo che, a causa del covid, ormai superato, non può più partecipare al programma perchè gli strascichi che gli ha lasciato sono importanti. Infatti, per partire in Honduras si è dovuto ... Leggi su baritalianews (Di martedì 2 marzo 2021)è un opinionista fisso nel programma di“Ogni mattina” che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Tv8. Trac’è molta affinità e , quando lui aveva deciso di partecipare all”Isola dei famosi e, dunque, di dover lasciare il programma dellalei, se da un lato ne era stata molto contenta per l’amico, dall’altra era dispiaciuta per non avere più accanto a sé, per un po’ di tempo lo stylist per lei così importante. Ma poiha saputo che, a causa del covid, ormai superato, non può più partecipare al programma perchè gli strascichi che gli ha lasciato sono importanti. Infatti, per partire in Honduras si è dovuto ...

