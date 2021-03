GF Vip 5 | Il post vittoria di Tommaso Zorzi non poteva che finire su un paio di tacchi Video

Leggi su virali.video

(Di martedì 2 marzo 2021) E’ ormai ufficiale il vincitore del Grande Fratello Vip 5, l’edizione del reality più lunga di tutti i tempi e del mondo è stata vinta dal giovane 25enne milanese. Era sicuramente tra i favoriti, il giovane che ha veramente mostrato non solo una forte personalità ma anche tanto talento ha battuto all’ultimo televoto lo sfidante Pierpaolo Pretelli. L’influencer si è mostrato più commosso che mai, ha praticamente spento le luci della casa e raggiunto lo studio completamente in lacrime, tante le sorprese, dall’abbraccio con la madre e la sorella, al balletto delle sue ex compagne in una brevissima rivisitazione del “Tz live Show” il suo programma nel programma che ha sicuramente raccolto molti telespettatori e che ha fatto sognare ad occhi aperti Tommy che questo lavoro oltre a volerlo fare… lo sa proprio fare. L’uscita e la proclamazione ...