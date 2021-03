GF Vip 5, Dayane Mello incontra la figlia Sofia: Bubi e mamma emozionano tutti (Di martedì 2 marzo 2021) Durante la finale del Grande Fratello Vip 5, c’è stata una sorpresa bellissima per Dayane Mello. La modella brasiliana ha incontrato nella casa il papà di Stefano Sala, nonché nonno della sua piccola Sofia. L’uomo ha avuto solo belle parole per Dayane e l’ha poi accompagnata fuori dalla porta rossa dove ad attenderla c’era una sorpresa ancora più emozionante, quella che la Mello attendeva sicuramente da mesi. Accompagnata da nonna Simona, Sofia è corsa tra le braccia della sua mamma che si è inginocchiata per terra per accoglierla. Una scena da film che ha davvero emozionato tutti. E la piccola Bubi era a suo agio sotto i riflettori! Dayane Mello riabbraccia la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021) Durante la finale del Grande Fratello Vip 5, c’è stata una sorpresa bellissima per. La modella brasiliana hato nella casa il papà di Stefano Sala, nonché nonno della sua piccola. L’uomo ha avuto solo belle parole pere l’ha poi accompagnata fuori dalla porta rossa dove ad attenderla c’era una sorpresa ancora più emozionante, quella che laattendeva sicuramente da mesi. Accompagnata da nonna Simona,è corsa tra le braccia della suache si è inginocchiata per terra per accoglierla. Una scena da film che ha davvero emozionato. E la piccolaera a suo agio sotto i riflettori!riabbraccia la ...

