Fiorentina-Roma, Prandelli: “Non saremo la vittima sacrificale, ma servirà non essere presuntuosi” (Di martedì 2 marzo 2021) Cesare Prandelli in vista del match contro la Roma.Si preannuncia un sfida importante per la Fiorentina, quella in programma domani al "Franchi" contro la Roma. La compagine viola, reduce dal k.o. contro l'Udinese è ansiosa di chiudere il prima possibile il discorso salvezza. Il tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara casalinga di domani sera contro la formazione giallorossa guidata da mister Paulo Fonseca e valida per la 25a giornata di Serie A."Domani affrontiamo la Roma, ma non dobbiamo andare in campo pensando di essere la vittima sacrificale, le difficoltà le devi superare e non subire. Come si può risalire? Nelle ultime tre trasferte abbiamo commesso qualche errore. Dobbiamo lottare ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Cesarein vista del match contro la.Si preannuncia un sfida importante per la, quella in programma domani al "Franchi" contro la. La compagine viola, reduce dal k.o. contro l'Udinese è ansiosa di chiudere il prima possibile il discorso salvezza. Il tecnico della, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara casalinga di domani sera contro la formazione giallorossa guidata da mister Paulo Fonseca e valida per la 25a giornata di Serie A."Domani affrontiamo la, ma non dobbiamo andare in campo pensando dila, le difficoltà le devi superare e non subire. Come si può risalire? Nelle ultime tre trasferte abbiamo commesso qualche errore. Dobbiamo lottare ...

