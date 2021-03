Fedez e Francesca Michielin | Da stupidi rifiutare Sanremo Superiamo le nostre fobie con leggerezza | senza retorica

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 marzo 2021) L’attesa per l’inizio delpiù atipico di sempre sta per finire e la coppiaè pronta per salire sul palco dell’Ariston e lasciarsi alle spalle le ansie dell’esordio. Il duo, dopo i grandi successi di “Cigno nero” e “Magnifico”, si presenta per la prima volta con il brano “Chiamami per nome” sul palco della canzone italiana per eccellenza per un Festival dove “sarebbe stato danon partecipare”. Il cantante sbarca sulla riviera ligure con in tasca un doppio disco di platino conquistato con il singolo “Bella storia” maun nuovo album, come la tradizione vorrebbe, da pubblicare dopo la kermesse. Diverso il discorso per la cantante che il 5 marzo torna in scena con “FEAT (fuori dagli spazi)”. Il disco conterrà il brano sanremese con ...