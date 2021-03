Chiudere tutte le scuole in zona rossa? Giannelli: «Decisione drastica, ma evidentemente è necessaria» – L’intervista (Di martedì 2 marzo 2021) Il primo Dpcm del governo Draghi con le misure di contrasto all’epidemia di Coronavirus deve subito affrontare scelte divisive che riguardano la scuola. A presentare il provvedimento in conferenza stampa non è stato direttamente il premier, ma i ministri Roberto Speranza (Salute) e Maria Stella Gelmini (Affari regionali), assieme al presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e al presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. La stretta, su indicazione del Cts, consiste nel Chiudere automaticamente tutti gli istituti nelle regioni o nelle zone rosse, oltre che dare la possibilità ai governatori di farlo nelle aree in cui a livello locale si raggiungono i 250 casi ogni 100 mila abitanti. «I parametri mi sembrano più restrittivi, la discontinuità sta nella scelta di voler Chiudere anche il primo ciclo nelle zone ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) Il primo Dpcm del governo Draghi con le misure di contrasto all’epidemia di Coronavirus deve subito affrontare scelte divisive che riguardano la scuola. A presentare il provvedimento in conferenza stampa non è stato direttamente il premier, ma i ministri Roberto Speranza (Salute) e Maria Stella Gelmini (Affari regionali), assieme al presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e al presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. La stretta, su indicazione del Cts, consiste nelautomaticamente tutti gli istituti nelle regioni o nelle zone rosse, oltre che dare la possibilità ai governatori di farlo nelle aree in cui a livello locale si raggiungono i 250 casi ogni 100 mila abitanti. «I parametri mi sembrano più restrittivi, la discontinuità sta nella scelta di voleranche il primo ciclo nelle zone ...

