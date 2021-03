Chi va vaccinato prima? (Di martedì 2 marzo 2021) Avvocati, tabaccai, ferrovieri, giornalisti, magistrati, giornalai o personale dei supermercati? Non è una domanda retorica, ma uno dei temi centrali delle prossime settimane nella lotta al virus. Ormai siamo tutti consapevoli che i vaccini saranno l’arma vincente per tornare a una vita normale, ma a oggi sappiamo anche che non ci sono dosi disponibili per tutti e quindi vanno fatte scelte per categorie, confidando di vaccinare tutti entro l’anno. Ovviamente alla luce dei principi costituzionali di eguaglianza, libertà personale, tutela della salute, salvaguardia della spesa e buon andamento della pubblica amministrazione debbono essere scelte motivate e ragionevoli. Come sappiamo il ministro della Salute ha presentato il 2 dicembre 2020 al Parlamento le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione elaborato da ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Avvocati, tabaccai, ferrovieri, giornalisti, magistrati, giornalai o personale dei supermercati? Non è una domanda retorica, ma uno dei temi centrali delle prossime settimane nella lotta al virus. Ormai siamo tutti consapevoli che i vaccini saranno l’arma vincente per tornare a una vita normale, ma a oggi sappiamo anche che non ci sono dosi disponibili per tutti e quindi vanno fatte scelte per categorie, confidando di vaccinare tutti entro l’anno. Ovviamente alla luce dei principi costituzionali di eguaglianza, libertà personale, tutela della salute, salvaguardia della spesa e buon andamento della pubblica amministrazione debbono essere scelte motivate e ragionevoli. Come sappiamo il ministro della Salute ha presentato il 2 dicembre 2020 al Parlamento le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione elaborato da ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, ...

