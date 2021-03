Calciomercato Milan – Si prova ad abbassare il prezzo di Tomori | News (Di martedì 2 marzo 2021) Ultime News di Calciomercato sul Milan: Fikayo Tomori piace al Diavolo, che vorrebbe confermarlo. C'è un diritto di riscatto su di lui fissato a 28 milioni Calciomercato Milan – Si prova ad abbassare il prezzo di Tomori News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 marzo 2021) Ultimedisul: Fikayopiace al Diavolo, che vorrebbe confermarlo. C'è un diritto di riscatto su di lui fissato a 28 milioni– SiadildiPianeta

DiMarzio : Il #Milan e l’idea del riscatto: quei primi contatti | #calciomercato - DiMarzio : #Milan, terminato l'incontro per #Calhanoglu: cauto ottimismo sul rinnovo - cmdotcom : #Milan, #Pioli: '#Romagnoli? Non sempre si possono avere le stesse idee, l'importante è il rispetto. Ecco quando to… - RabdomanteR : RT @la_rossonera: Se Ibra dovesse decidere di non rimanere al Milan ancora per una stagione, stando ad indiscrezioni pervenute a noi nelle… - calciomercatoit : ???#MilanUdinese - #Pioli: 'Voi parlate di bocciatura per #Romagnoli' -