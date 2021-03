Bonus 100 euro anche a neogenitori e disoccupati: regole (e requisiti) per ottenerlo (Di martedì 2 marzo 2021) All'inizio erano 80 euro al mese, poi sono diventati cento. E' il famoso "Bonus Renzi" che l'ultima legge di Bilancio ha incrementato, alzando il tetto massimo di reddito per... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 2 marzo 2021) All'inizio erano 80al mese, poi sono diventati cento. E' il famoso "Renzi" che l'ultima legge di Bilancio ha incrementato, alzando il tetto massimo di reddito per...

baldunggreen : Magari lo facessero già con quello attuale. Vedere la faccia dei pirla che di notte han fatto 100 operazioni dal be… - Bubu_Inter : @MicheleN967 Quindi cosa c'è di male se uno va a fare la spesa per la famiglia, spende 100 euro e ne restituisco 10… - JulianRoss79 : @__nero @milamalditesta Che ti devo dire... Adesso aspettiamo che tolgano anche gli 80 (100) euro del bonus fiscale… - tvbusiness24 : ??#Bonus 100 euro, adesso spetta anche in caso di #Naspi e #maternità. Dal 23 febbraio 2021 l’Inps ha deciso di ampl… - peterkama : se non si decidono a dare ristori finira' presto la luna di miele con DRAGHI.. anche perche' la gente se da conte s… -