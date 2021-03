Berlino: 'I social un pericolo per la democrazia'. E Facebook paga gli editori dei quotidiani tedeschi" (Di martedì 2 marzo 2021) Prima l'attacco del capo di Stato, secondo cui i social media sono un rischio per la democrazia e per questo occorre che i Paesi occidentali fissino regole chiare per gli operatori delle piattaforme ... Leggi su europa.today (Di martedì 2 marzo 2021) Prima l'attacco del capo di Stato, secondo cui imedia sono un rischio per lae per questo occorre che i Paesi occidentali fissino regole chiare per gli operatori delle piattaforme ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlino social Berlino: 'I social un pericolo per la democrazia'. E Facebook paga gli editori dei quotidiani tedeschi" Secondo Steinmeier, niente lega gli utenti ai social media 'come l'eccitazione e l'indignazione, la paura e la rabbia'. Gli algoritmi 'ne traggono vantaggio, anche quando si tratta di politica e di ...

Berlino, l'annuncio dello zoo: è nata una cucciola di gorilla Non accadeva da anni. I cittadini sceglieranno insieme il nome tramite i social Lo zoo di Berlino ha annunciato la nascita di una cucciola di gorilla. È il primo cucciolo di gorilla nato nello zoo di Berlino da 16 anni. Lo zoo ha lanciato una call per scegliere insieme ai ...

Berlino: "I social un pericolo per la democrazia". E Facebook paga gli editori dei quotidiani tedeschi

Secondo Steinmeier, niente lega gli utenti ai social media 'come l'eccitazione e l'indignazione, la paura e la rabbia'. Gli algoritmi 'ne traggono vantaggio, anche quando si tratta di politica e di ...