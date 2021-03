Barcellona: rilasciato Bartomeu, nessuna parola al giudice (Di martedì 2 marzo 2021) Barcellona (SPAGNA) - L'ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu e il suo ex consigliere Jaume Masferrer sono stati rilasciati dopo essere apparsi davanti al giudice che conduce le indagini. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021)(SPAGNA) - L'ex presidente delJosep Mariae il suo ex consigliere Jaume Masferrer sono stati rilasciati dopo essere apparsi davanti alche conduce le indagini. ...

