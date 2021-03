Alitalia | Silvestroni Fdi | ‘no a piccola compagnia regionale grande vettore straniero’

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “In Europa le regole si applicano per l’Italia ma si interpretano per Francia, Germania e Olanda. A Draghi chiedo di rispettare l’impegno assunto alla camera con l’approvazione del mio ordine del giorno facendo ripagare adil creditore privilegiato Stato con i suoi asset. Draghi non utilizzi l’Europa per giustificare migliaia di esuberi e la tragedia delle disoccupazioni, e Giorgetti venga in commissione trasporti perché il parlamento deve essere centrale e l’unico a decidere su unaaerea strategica per l’Italia”. Lo dice il capogruppo di Fdi in commissione trasporti, Marco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ma non per le isole: rispetto allo scorso weekend,ha registrato tra ieri e oggi l'87% di ... Marco, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Trasporti, chiede al ...
(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 "Il disastroso lavoro del Conte 2 retto da PD e 5 Stelle ha aperto una voragine sui conti Alitalia che mette a rischio perfino gli stipendi de lavoratori. Lo sp ...