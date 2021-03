50 anni di Stefano Accorsi in 10 iconici ruoli (Di martedì 2 marzo 2021) Favolosi 50 anni a Stefano Accorsi. Il divo e sex symbol italiano festeggia mezzo secolo in quasi trent’anni di sfolgorante carriera tra cinema, tv e teatro. Classe 1971, l’attore bolognese si diploma presso la Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone dopo aver esordito in Fratelli e sorelle (1992) di Pupi Avati, sbaragliando la concorrenza di tremila ragazzi. Nell’estate del 1993, entra nell’immaginario collettivo col tormentone culto «Du gust is megl che uan». La battuta in inglese maccheronico dallo spot del gelato Maxibon. Il successo arriva nella seconda metà dei Novanta, grazie al ruolo dello speaker spaccone in Radiofreccia, debutto di Ligabue come regista col quale vince un David di Donatello. All’apice della popolarità, Accorsi si fa fidanzato (adultero) d’Italia nel blockbuster di Gabriele Muccino L’ultimo bacio (2001) al fianco di Giovanna Mezzogiorno, allora sua compagna. Dodici mesi più tardi, stringe la Coppa Volpi a Venezia ricevuta per la sua toccante interpretazione del poeta Dino Campana in Un viaggio chiamato amore di Michele Placido. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Favolosi 50 anni a Stefano Accorsi. Il divo e sex symbol italiano festeggia mezzo secolo in quasi trent’anni di sfolgorante carriera tra cinema, tv e teatro. Classe 1971, l’attore bolognese si diploma presso la Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone dopo aver esordito in Fratelli e sorelle (1992) di Pupi Avati, sbaragliando la concorrenza di tremila ragazzi. Nell’estate del 1993, entra nell’immaginario collettivo col tormentone culto «Du gust is megl che uan». La battuta in inglese maccheronico dallo spot del gelato Maxibon. Il successo arriva nella seconda metà dei Novanta, grazie al ruolo dello speaker spaccone in Radiofreccia, debutto di Ligabue come regista col quale vince un David di Donatello. All’apice della popolarità, Accorsi si fa fidanzato (adultero) d’Italia nel blockbuster di Gabriele Muccino L’ultimo bacio (2001) al fianco di Giovanna Mezzogiorno, allora sua compagna. Dodici mesi più tardi, stringe la Coppa Volpi a Venezia ricevuta per la sua toccante interpretazione del poeta Dino Campana in Un viaggio chiamato amore di Michele Placido.

