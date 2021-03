14enne travolta e uccisa da un’auto della polizia. Procura apre indagine per omicidio stradale (Di martedì 2 marzo 2021) Si chiamava Sheena Lossetto la 14enne travolta e uccisa dall’auto della polizia, che era impegnata in un inseguimento di due presunti rapinatori. Feriti gravemente anche i genitori. La ragazzina si trovava in auto con i genitori, quando una volante della polizia li ha travolti a gran velocità. La Procura aprirà ora un’indagine per omicidio stradale, e si procederà presto con l’iscrizione nel registro degli indagati: si tratta di un atto dovuto. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, tuttavia, pare (da una prima ricostruzione) che l’auto dei malviventi abbia speronato quella dei poliziotti, determinando l’uscita fuori strada e conseguentemente l’impatto con l’auto nella corsia opposta ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) Si chiamava Sheena Lossetto ladall’auto, che era impegnata in un inseguimento di due presunti rapinatori. Feriti gravemente anche i genitori. La ragazzina si trovava in auto con i genitori, quando una volanteli ha travolti a gran velocità. Laaprirà ora un’per, e si procederà presto con l’iscrizione nel registro degli indagati: si tratta di un atto dovuto. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, tuttavia, pare (da una prima ricostruzione) che l’auto dei malviventi abbia speronato quella dei poliziotti, determinando l’uscita fuori strada e conseguentemente l’impatto con l’auto nella corsia opposta ...

