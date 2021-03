UOMINI E DONNE oggi, 1° marzo: critiche ad ARMANDO (Di lunedì 1 marzo 2021) Con la puntata di UOMINI e DONNE andata di oggi (1 marzo), si continua il racconto della registrazione del 16 febbraio. Si inizia con a centro studio la nuova tronista Samantha, che è uscita in esterna con Ugo e Michael. Quest’ultimo dichiara di aver avuto una bellissima impressione della ragazza, mentre lei dimostra un po’ di riserve. Vediamo l’esterna. Nella loro uscita il ragazzo parla un po’ della sua vita, soprattutto legata alla sofferenza scaturita dalla perdita del padre. Questo se da un lato suscita nella tronista molte lusinghe, dall’altro si rende conto che per essere la prima uscita è stata troppo pesante, con argomenti molto seri. Non solo, la tronista si è resa conto di non sentirsi desiderata dal ragazzo. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Con Ugo la situazione sembra essere ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 1 marzo 2021) Con la puntata diandata di(1), si continua il racconto della registrazione del 16 febbraio. Si inizia con a centro studio la nuova tronista Samantha, che è uscita in esterna con Ugo e Michael. Quest’ultimo dichiara di aver avuto una bellissima impressione della ragazza, mentre lei dimostra un po’ di riserve. Vediamo l’esterna. Nella loro uscita il ragazzo parla un po’ della sua vita, soprattutto legata alla sofferenza scaturita dalla perdita del padre. Questo se da un lato suscita nella tronista molte lusinghe, dall’altro si rende conto che per essere la prima uscita è stata troppo pesante, con argomenti molto seri. Non solo, la tronista si è resa conto di non sentirsi desiderata dal ragazzo. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Con Ugo la situazione sembra essere ...

ItalianAirForce : Buon 60° compleanno @FrecceTricolori ?????????? Il 1° marzo 1961 nascevano le #FrecceTricolori, Pattuglia Acrobatica… - matteosalvinimi : Buon 60esimo compleanno alle #FrecceTricolori, orgoglio nazionale, simbolo del valore delle donne e degli uomini de… - matteosalvinimi : Buon 82esimo compleanno al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco @emergenzavvf: donne e uomini che mettono a rischio… - Ultron65 : RT @francescatotolo: Capisco che non sia facile gestire i dati mentre le #ONG fanno #PullFactor davanti alla #Libia. Però @IOM_Libya non fa… - f_uccheddu : RT @JoeBlackoo7: Se per voi donne, gli uomini son tutti uguali, mi spiegate perché minkia li mollate, cercandone altri? -