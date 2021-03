Spezia, Italiano: “Salvezza vale più dello scudetto. Pirlo alla Juventus? Anche io avrei detto sì…” (Di lunedì 1 marzo 2021) alla vigilia della sfida con la Juventus, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è stato intervistato da La Repubblica dove ha colto l'occasione per parlare della stagione dei suoi in A ma Anche di Andrea Pirlo, suo prossimo rivale in campionato.Spezia, parla Italianocaption id="attachment 1053577" align="alignnone" width="645" Spezia Italiano (getty images)/captionParte dal suo modo di vivere il mondo del pallone Italiano: "Vivo per il calcio da quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Il calcio è la mia ragione di vita", ha detto senza giri di parole il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021)vigilia della sfida con la, il tecnicoVincenzoè stato intervistato da La Repubblica dove ha colto l'occasione per parlare della stagione dei suoi in A madi Andrea, suo prossimo riin campionato., parlacaption id="attachment 1053577" align="alignnone" width="645"(getty images)/captionParte dal suo modo di vivere il mondo del pallone: "Vivo per il calcio da quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Il calcio è la mia ragione di vita", hasenza giri di parole il ...

