Speranza: “La curva risale, le prossime settimane non saranno facili” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha introdotto, al ministero, la presentazione del Programma nazionale esiti 2020, evento promosso dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Il ministro della Salute Robertoha introdotto, al ministero, la presentazione del Programma nazionale esiti 2020, evento promosso dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. L'articolo .

