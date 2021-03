Sono crollati i casi di influenza stagionale

(Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - La stagione del piccole è arrivata e già passata, ma la curva epidemica quest'anno è rimasta stabilmente sotto la soglia basale, con un valore di 1,7per mille assistiti. Un chiaro effetto delle misure precauzionali contro il Covid, distanziamento e mascherine, cui si è aggiunta la massiccia campagna vaccinale dello scorso autunno. Non a caso quest'anno si stimano oltre un terzo dei contagi in meno rispetto all'anno scorso: 1,7 milioni dicontro i 5,6 milioni registrati nel febbraio 2020. È quanto emerge dal bollettino settimanale InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana la curva continuava la sua discesa dopo aver raggiunto il picco epidemicoe il livello di incidenza era pari a 9,1per mille assistiti dopo ...

